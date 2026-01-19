Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vzryvy-2068829246.html
В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.01.2026
В Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник вновь сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:01:00+03:00
2026-01-19T16:01:00+03:00
в мире
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_0ae8a731cb586afdd471e63fe076a878.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e5ca11c7aac948d1d96f8f1b1dfa1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник вновь сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
Ранее в понедельник Федоров уже сообщал о взрывах в Запорожской области.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала