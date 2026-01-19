https://ria.ru/20260119/vzryvy-2068691668.html
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 19.01.2026
