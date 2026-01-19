Рейтинг@Mail.ru
Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vzryv-2068688859.html
Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек
Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек - РИА Новости, 19.01.2026
Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек
Взрыв бытового газа разрушил половину жилого дома в селе Кадымцево Челябинской области, погиб мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:53:00+03:00
2026-01-19T07:53:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
троицк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068682693.html
россия
челябинская область
троицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, троицк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Троицк, Следственный комитет России (СК РФ)
Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Челябинском, погиб мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Взрыв бытового газа разрушил половину жилого дома в селе Кадымцево Челябинской области, погиб мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы региональных ГУМЧС и СУСК РФ.
По данным СУСК, 19 января в двухквартирном домовладении в селе Кадымцево Троицкого района произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб 53-летний местный житель. Как отмечает пресс-центр ГУМЧС России по региону, установлено, что в результате разгерметизации газового баллона произошло разрушение половины дома на площади 63 квадратных метров, горения не было.
"В следственном отделе по городу Троицк следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, уточняется в сообщении.
Последствия пожара в Чите, который начался из-за аккумулятора электровелосипеда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
При пожаре в квартире в Чите погиб человек
05:55
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьТроицкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала