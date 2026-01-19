Из-за взрыва бытового газа в доме под Челябинском погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Взрыв бытового газа разрушил половину жилого дома в селе Кадымцево Челябинской области, погиб мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы региональных ГУМЧС и СУСК РФ.
По данным СУСК, 19 января в двухквартирном домовладении в селе Кадымцево Троицкого района произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб 53-летний местный житель. Как отмечает пресс-центр ГУМЧС России по региону, установлено, что в результате разгерметизации газового баллона произошло разрушение половины дома на площади 63 квадратных метров, горения не было.
"В следственном отделе по городу Троицк следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, уточняется в сообщении.