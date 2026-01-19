Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 19.01.2026
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 19.01.2026
В Харьковской области прогремел взрыв

В Чугуевском районе Харьковской области на фоне тревоги прогремел взрыв

Украинские пожарные в Харьковской области
Украинские пожарные в Харьковской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Взрыв раздался в Чугуевской городской общине", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
