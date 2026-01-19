Рейтинг@Mail.ru
Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vystavka-2068793103.html
Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве
Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве - РИА Новости, 19.01.2026
Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве
В выставочном центре "Гостиный двор" с 23 января по 8 февраля пройдет VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", сообщают организаторы. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:01:00+03:00
2026-01-19T14:01:00+03:00
москва
выставка-форум "уникальная россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068792416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e108ebc34c6e7bb8c4a77b9d788b9512.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068792416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b86017356bc6544cce8f51766334e44c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, выставка-форум "уникальная россия"
Москва, Выставка-форум "Уникальная Россия"
Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве

Выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет в Москве с 23 января по 8 февраля

© Фото предоставлено организаторами Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия"Выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет в Москве
Выставка-форум Уникальная Россия пройдет в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото предоставлено организаторами Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия"
Выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В выставочном центре "Гостиный двор" с 23 января по 8 февраля пройдет VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", сообщают организаторы.
"Уникальная Россия" представит достижения отечественных креативных индустрий и широкий спектр традиционных искусств. Посетители увидят изделия народных художественных промыслов, работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды, а также познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.
Как отметили организаторы, в рамках "Уникальной России" состоятся более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки. Ожидается более 4 тысяч участников из 77 регионов России, около 1,5 тысячи художников и мастеров из семи всероссийских творческих объединений. Посетить выставку-форум смогут более 80 тысяч человек.
Выставка-форум "Уникальная Россия" представит национальное, историческое и культурное богатство нашей страны. Посетители выставки смогут ознакомиться как с работами отдельных мастеров, дизайнеров, художников, так и с коллективными стендами регионов с национальным колоритом, среди которых: Татарстан, Дагестан, Донецкая Народная Республика, Крым, Бурятия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Орловская область.
Каждую неделю, с 23 января по 8 февраля, экспозиция выставки будет обновляться: на месте прежних участников расположатся новые экспоненты и стенды.
Гости выставки "Уникальная Россия" увидят скульптуры из бересты художника Григория Мишина, художественные миниатюры размером 0,5×0,5 см, которые можно рассмотреть только в лупу, художника Александра Мухина-Чебоксарского. Также будет представлен интерактивный стенд "Русские сказки: от традиций к современности", включающий в себя объемный 3D-объект, выполненный в технике цифрового моделирования.
На выставке-форуме "Уникальная Россия" запланировано свыше 100 мероприятий и более 50 спецпроектов. Культурная программа форума включает в себя концерты, кинопоказы, творческие встречи и презентации, лекции, мастер-классы.
 
МоскваВыставка-форум "Уникальная Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала