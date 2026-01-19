Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется 23 января в Москве

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В выставочном центре "Гостиный двор" с 23 января по 8 февраля пройдет VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", сообщают организаторы.

"Уникальная Россия" представит достижения отечественных креативных индустрий и широкий спектр традиционных искусств. Посетители увидят изделия народных художественных промыслов, работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды, а также познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.

Как отметили организаторы, в рамках "Уникальной России" состоятся более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки. Ожидается более 4 тысяч участников из 77 регионов России, около 1,5 тысячи художников и мастеров из семи всероссийских творческих объединений. Посетить выставку-форум смогут более 80 тысяч человек.

Выставка-форум "Уникальная Россия" представит национальное, историческое и культурное богатство нашей страны. Посетители выставки смогут ознакомиться как с работами отдельных мастеров, дизайнеров, художников, так и с коллективными стендами регионов с национальным колоритом, среди которых: Татарстан, Дагестан, Донецкая Народная Республика, Крым, Бурятия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Орловская область.

Каждую неделю, с 23 января по 8 февраля, экспозиция выставки будет обновляться: на месте прежних участников расположатся новые экспоненты и стенды.

Гости выставки "Уникальная Россия" увидят скульптуры из бересты художника Григория Мишина, художественные миниатюры размером 0,5×0,5 см, которые можно рассмотреть только в лупу, художника Александра Мухина-Чебоксарского. Также будет представлен интерактивный стенд "Русские сказки: от традиций к современности", включающий в себя объемный 3D-объект, выполненный в технике цифрового моделирования.