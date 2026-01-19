Рейтинг@Mail.ru
12:37 19.01.2026
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля. РИА Новости, 19.01.2026
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии анонсировала дату выборов в нижнюю палату парламента

Такаити: выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля.
"Чтобы минимизировать влияние от роспуска парламента на исполнение бюджета после роспуска парламента 23 января планируется провести выборы, согласно графику, при котором объявление будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля", - отметила она.
В миреЯпонияСанаэ Такаити
 
 
