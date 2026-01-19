https://ria.ru/20260119/vybory-2068760527.html
Премьер Японии анонсировала дату выборов в нижнюю палату парламента
Премьер Японии анонсировала дату выборов в нижнюю палату парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля. РИА Новости, 19.01.2026
Такаити: выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник заявила, что выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля.
"Чтобы минимизировать влияние от роспуска парламента на исполнение бюджета после роспуска парламента 23 января планируется провести выборы, согласно графику, при котором объявление будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля", - отметила она.