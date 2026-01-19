Рейтинг@Mail.ru
СМИ: половина японцев не поддерживает досрочные выборы в парламент
05:40 19.01.2026 (обновлено: 06:54 19.01.2026)
СМИ: половина японцев не поддерживает досрочные выборы в парламент
в мире
санаэ такаити
https://ria.ru/20260119/yaponiya-2068680993.html
в мире, санаэ такаити
В мире, Санаэ Такаити
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Половина японцев не поддерживает намерений премьер-министра Санаэ Такаити распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, такие результаты своего опроса обнародовала газета "Асахи".
За проведение досрочных выборов проголосовало лишь 36% опрошенных, против – 50%, воздержались 14%.
Санаэ Такаити проведет в 18.00 (12.00 мск) в понедельник пресс-конференцию, на которой официально объявит о намерении распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы. Ориентировочно, датой выборов может стать 8 февраля.
Опрос проводился 17-18 января методом компьютерной выборки по телефону. В нем приняли участие 1228 человек старше 18 лет. Данных о погрешности нет.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: рейтинг правительства Японии в преддверии выборов составил 67%
05:28
 
В миреСанаэ Такаити
 
 
