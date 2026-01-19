https://ria.ru/20260119/vybory-2068681684.html
СМИ: половина японцев не поддерживает досрочные выборы в парламент
Половина японцев не поддерживает намерений премьер-министра Санаэ Такаити распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы, такие результаты... РИА Новости, 19.01.2026
Асахи: половина японцев не поддерживает досрочные выборы в парламент