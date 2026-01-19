https://ria.ru/20260119/vsu-2068894865.html
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской и Брянской областями за четыре часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
Над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника ВСУ
МО: силы ПВО за 4 часа сбили 4 дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями