Над Белгородской и Брянской областями уничтожили четыре беспилотника ВСУ

"Девятнадцатого января текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.