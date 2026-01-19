https://ria.ru/20260119/vsu-2068839297.html
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 19.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Состояние оставшихся в больницах Крыма шести пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы Херсонской области стабильное, удовлетворительное, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Минздрав Крыма: состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах стабильное