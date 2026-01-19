Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 19.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Состояние оставшихся в больницах Крыма шести пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы Херсонской области стабильное, удовлетворительное, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Состояние оставшихся в больницах Крыма шести пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы Херсонской области стабильное, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в понедельник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что всего семь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести с тенденцией к улучшению.
"Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в минздраве Крыма, отметив, что на понедельник в больницах республики продолжают лечение 6 пострадавших, в том числе трое детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
