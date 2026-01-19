Пленный рассказал о проблемах у ВСУ с эвакуацией раненых

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска не могут организовать своевременную эвакуацию раненых, из-за чего большое количество боевиков погибает, не дождавшись помощи, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников.
"С эвакуацией раненых большая проблема. Если солдат сам не может дойти до точки, куда может подъехать эвакуатор, он, по сути, обречен. "Трехсотых" (раненых - ред.) эвакуируют, но только если они находятся в определенном месте", - сказал Сотников в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
По его словам, во время пятидневного перехода до позиции в Димитрове, он видел много погибших. Один из увиденных им военных "сидел", прислонившись к дереву, из-за чего Сотников с сослуживцем подумали, что он еще жив, но оказалось что нет. Пленный полагает, что погибший был ранен и пытался вернуться на позицию для эвакуации, но не дошел.
Сотников добавил, что он в составе группы из четырех военнослужащих ВСУ вошел в Димитров, двоих из них сразу "накрыло минометным огнем". Сотников вместе с товарищем прошёл несколько улиц и зашел в один из домов, где оказались российские военнослужащие, которым они решили сдаться в плен.
Он также пожаловался на плохое снабжение в ВСУ - воды не хватало, дроны доставляли еду редко и "по мелочи".
По признанию Сотникова, его насильно мобилизовали, несмотря на то, что срочную службу он не проходил и имел "бронь" от мобилизации. Он также рассказал, что слышал, как за 15-16 тысяч долларов сотрудники военкомата могут "отпустить". Однако гарантий это никаких не дает - можно "выйти за дверь, и тебя сразу же заберут другие люди и отвезут в другой военкомат".
