Пленный рассказал о проблемах у ВСУ с эвакуацией раненых

По признанию Сотникова, его насильно мобилизовали, несмотря на то, что срочную службу он не проходил и имел "бронь" от мобилизации. Он также рассказал, что слышал, как за 15-16 тысяч долларов сотрудники военкомата могут "отпустить". Однако гарантий это никаких не дает - можно "выйти за дверь, и тебя сразу же заберут другие люди и отвезут в другой военкомат".