Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 19.01.2026 (обновлено: 11:29 19.01.2026)
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
Воюющие на стороне Украины колумбийские наемники в первый же день отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 19.01.2026
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции

РИА Новости: колумбийские наемники ВСУ в первый день отказались идти на позиции

© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники ВСУ
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне Украины колумбийские наемники в первый же день отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции (на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады
06:32
Так, иностранцы недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников, добавил он.
По данным российских силовиков, большая часть колумбийцев в рядах ВСУ — это фермеры. В основном они вступают в 3-ю тяжелую и 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
