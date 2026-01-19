Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне Украины колумбийские наемники в первый же день отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции (на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области . — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Так, иностранцы недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников, добавил он.

По данным российских силовиков, большая часть колумбийцев в рядах ВСУ — это фермеры. В основном они вступают в 3-ю тяжелую и 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".