МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне Украины колумбийские наемники в первый же день отказались идти на передовую в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Переданные в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемники из Колумбии в первый же день отказались выходить на передовые позиции (на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Так, иностранцы недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников, добавил он.
По данным российских силовиков, большая часть колумбийцев в рядах ВСУ — это фермеры. В основном они вступают в 3-ю тяжелую и 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
22 июня 2022, 17:18