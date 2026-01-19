Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 19.01.2026
ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады
ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады
Командование ВСУ передало батальон недавно сформированной 160-й бригады в распоряжение 71-й аэромобильной бригады, чтобы те использовали их в качестве... РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260119/vsu-2068680661.html
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады

РИА Новости: ВСУ отправили в штурмовики военных 160-й бригады

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Командование ВСУ передало батальон недавно сформированной 160-й бригады в распоряжение 71-й аэромобильной бригады, чтобы те использовали их в качестве штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование отдало в распоряжение командира 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ батальон недавно сформированной 160-й отдельной механизированной бригады для их задействования в авангарде штурмовых действий", - сказал собеседник агентства.
Ранее в подчинение 71-й бригады был передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, напомнил он.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ используют Запорожскую область для тестирования новых дронов
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
