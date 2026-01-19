ВСУ бросят на штурм боевиков недавно сформированной 160-й бригады

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Командование ВСУ передало батальон недавно сформированной 160-й бригады в распоряжение 71-й аэромобильной бригады, чтобы те использовали их в качестве штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.