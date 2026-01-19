ВСУ использовали стариков в Красноармейске как живой щит, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские военные насильно удерживали и использовали стариков как живой щит в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, спустя некоторое время украинские боевики решили отпустить мирных жителей, потому что все они были преклонного возраста.