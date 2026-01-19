ВСУ использовали стариков в Красноармейске как живой щит, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские военные насильно удерживали и использовали стариков как живой щит в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным.
"В день, когда у нас обстрелы начались, соседи с нашей улицы забежали к нам в подвал нашего дома. Уже начали бить вокруг дома мины. Дом еще не разбили, несгоревший был. И они (ВСУ – ред.) с того края прибежали к нам сюда, говорят, заскочили на край улицы военные украинские, всех согнали в подвал, залезли сами туда и держали", – сказал собеседник агентства.
По его словам, спустя некоторое время украинские боевики решили отпустить мирных жителей, потому что все они были преклонного возраста.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.