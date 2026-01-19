ВСУ используют Запорожскую область для тестирования новых дронов

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ, 19 янв – РИА Новости. Украинские отряды БПЛА используют Запорожскую область для апробации новых дронов, а также обучения молодых пилотов, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Они здесь присутствуют, и это заметно, у них проводится здесь непосредственно обучение. Они проводят апробацию своих беспилотных летательных аппаратов. Грубо говоря, используют территорию, как полигон для натаскивания молодых бойцов, обучения их применять различного типа беспилотники", - сообщили в силовых структурах.