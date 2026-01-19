https://ria.ru/20260119/vsu-2068677206.html
Офицер рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам за сдачу в плен
Офицер рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам за сдачу в плен - РИА Новости, 19.01.2026
Офицер рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам за сдачу в плен
Командиры ВСУ угрожают солдатам "общественной травлей" их семей за побег из части или сдачу в плен, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Юг" с... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T04:11:00+03:00
2026-01-19T04:11:00+03:00
2026-01-19T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260118/vsu-2068590951.html
https://ria.ru/20260116/bpla-2068429579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам за сдачу в плен
РИА Новости: командиры ВСУ угрожают солдатам травлей родных за сдачу в плен
ЛУГАНСК, 19 янв – РИА Новости. Командиры ВСУ угрожают солдатам "общественной травлей" их семей за побег из части или сдачу в плен, рассказал РИА Новости офицер группировки войск "Юг" с позывным "Питон".
"Были случаи, когда пленные рассказывали, что им говорили: если вы уйдете в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), СЗЧ у них оно называется, либо покинете передовые позиции, либо сдадитесь в плен, то к вам будет применено лишение свободы до 10 лет. И плюс еще на вашу семью будет давление. Я так понимаю, не со стороны каких-то спецслужб, а просто травля. То есть соседи, какие-то знакомые - все будут знать, что человек сдался в плен", - рассказал "Питон".
Он выразил мнение, что многие не сдаются из-за страха за свою семью. Травля может быть организована украинскими "общественными активистами". Дополнительным фактором служит то, что бойцы ВСУ
на передовой дезориентированы.
"Они, может, и бежали бы. Но они просто не знают, куда бежать. Их приводит новое пополнение, садят в яму какую-то. И они там сидят и просто не знают, где они находятся. То есть было такое, что мы уже давно продвинулись вперед. А человек два месяца сидит, получается, у нас в тылу! И просто, когда мы его находим, откапываем, он не понимает, что произошло. Он как "маугли" сидит там, как дикарь", - рассказал "Питон".