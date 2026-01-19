Офицер рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам за сдачу в плен

"Были случаи, когда пленные рассказывали, что им говорили: если вы уйдете в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), СЗЧ у них оно называется, либо покинете передовые позиции, либо сдадитесь в плен, то к вам будет применено лишение свободы до 10 лет. И плюс еще на вашу семью будет давление. Я так понимаю, не со стороны каких-то спецслужб, а просто травля. То есть соседи, какие-то знакомые - все будут знать, что человек сдался в плен", - рассказал "Питон".

"Они, может, и бежали бы. Но они просто не знают, куда бежать. Их приводит новое пополнение, садят в яму какую-то. И они там сидят и просто не знают, где они находятся. То есть было такое, что мы уже давно продвинулись вперед. А человек два месяца сидит, получается, у нас в тылу! И просто, когда мы его находим, откапываем, он не понимает, что произошло. Он как "маугли" сидит там, как дикарь", - рассказал "Питон".