Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 19.01.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 военнослужащих и танк в зоне действия российской группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:06:00+03:00
2026-01-19T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 270 военнослужащих и танк в зоне действия российской группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
«
"Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отметили в министерстве обороны России.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области", - говорится в сводке.
