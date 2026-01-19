Рейтинг@Mail.ru
Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/voronezh-2068839743.html
Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату
Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату - РИА Новости, 19.01.2026
Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату
Силовики оцепили территорию и обследовали гранату, найденную у входа в офис в Воронеже, она оказалась учебной, сообщили в управлении Росгвардии по региону. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:56:00+03:00
2026-01-19T16:56:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_97:342:2943:1943_1920x0_80_0_0_95cffb779fd1a6f8c7c8db8f3f990070.jpg
https://ria.ru/20260119/granata-2068826708.html
https://ria.ru/20251005/peterburg-2046485001.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_669:352:2704:1879_1920x0_80_0_0_57a40403dd390dd0d2966c74a38d2869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Силовики обследовали найденную у входа в офис в Воронеже гранату

Найденная у входа в офис в Воронеже граната оказалась учебной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Силовики оцепили территорию и обследовали гранату, найденную у входа в офис в Воронеже, она оказалась учебной, сообщили в управлении Росгвардии по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что на пороге офиса на Олимпийском бульваре в Воронеже нашли предмет, похожий на гранату. Люди сообщили о подозрительном предмете экстренным службам. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и сапёры. СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что накануне вечером кто-то из жителей верхних этажей дома сбросил учебную гранату.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Потерпевшими по делу об инциденте с гранатой в Коми признали 30 человек
Вчера, 15:53
"Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области получили сигнал о подозрительном предмете, визуально схожем с боеприпасом, который обнаружен у входа в один из офисов… В ходе осмотра установлено, что это учебная граната и угрозы жизни и здоровью жителей не представляет", — сообщили на сайте ведомства.
В ведомстве напомнили, что нельзя трогать, перемещать и совершать какие-либо действия с подозрительными предметами, особенно боеприпасами. В случае обнаружения подобных предметов необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке
5 октября 2025, 13:11
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала