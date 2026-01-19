Рейтинг@Mail.ru
В Испании объявят траур после крушения поездов - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 19.01.2026 (обновлено: 12:41 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/vlasti-2068761347.html
В Испании объявят траур после крушения поездов
В Испании объявят траур после крушения поездов - РИА Новости, 19.01.2026
В Испании объявят траур после крушения поездов
Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи с трагедией в провинции Кордова автономного сообщества Андалусия, где в результате схода с... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:38:00+03:00
2026-01-19T12:41:00+03:00
в мире
мадрид
испания
кордова
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_77eafa4d5ca2fab500b1c16694a8ce6a.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
мадрид
испания
кордова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_bc7570fef01c2d9ca1475be0347f1fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Мадрид, Испания, Кордова, Столкновение поездов в Испании
В Испании объявят траур после крушения поездов

В Испании объявят трехдневный траур из-за крушения скоростных поездов

© REUTERS / Susana VeraМесто столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Место столкновения скоростных поездов в Испании
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи с трагедией в провинции Кордова автономного сообщества Андалусия, где в результате схода с рельсов двух скоростных поездов погибло 39 человек, передает в понедельник телеканал Sexta с ссылкой на источники.
"Власти введут трёхдневный траур в связи с трагедией в Адамусе", - передает телеканал.
Авария произошла в воскресенье около 19.45 (21.45 мск.), когда поезд следовавший по маршруту Малага - Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
03:44
 
В миреМадридИспанияКордоваСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала