https://ria.ru/20260119/vlasti-2068761347.html
В Испании объявят траур после крушения поездов
В Испании объявят траур после крушения поездов - РИА Новости, 19.01.2026
В Испании объявят траур после крушения поездов
Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи с трагедией в провинции Кордова автономного сообщества Андалусия, где в результате схода с... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:38:00+03:00
2026-01-19T12:38:00+03:00
2026-01-19T12:41:00+03:00
в мире
мадрид
испания
кордова
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_77eafa4d5ca2fab500b1c16694a8ce6a.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
мадрид
испания
кордова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068742245_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_bc7570fef01c2d9ca1475be0347f1fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Мадрид, Испания, Кордова, Столкновение поездов в Испании
В Испании объявят траур после крушения поездов
В Испании объявят трехдневный траур из-за крушения скоростных поездов