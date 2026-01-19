Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада

Счет до востребования предполагает возможность закрытия в любой момент, и ставка по нему всегда ниже 1% годовых. То есть, вы не получите доход. Автопролонгирование может быть прописано в условиях договора, и далеко не факт, что оно будет самым выгодным. А попытка забрать свои деньги считается досрочным расторжением.