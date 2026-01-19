Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Если не снять деньги со вклада после завершения срока действия договора, их могут перевести на счет до востребования или отправить на новый депозит. Чем это грозит, агентству "Прайм" рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
Счет до востребования предполагает возможность закрытия в любой момент, и ставка по нему всегда ниже 1% годовых. То есть, вы не получите доход. Автопролонгирование может быть прописано в условиях договора, и далеко не факт, что оно будет самым выгодным. А попытка забрать свои деньги считается досрочным расторжением.
В этом случае банк пересчитает ваши проценты по ставке до востребования. Вы получите свои деньги с минимальным доходом, предупредила Глушкова.
"Пример — вклад на 500 тысяч рублей по 10% годовых на один год. При досрочном закрытии через шесть месяцев вместо 24 657 рублей в виде процентов вы получите всего около 2500 рублей", — заключила она.