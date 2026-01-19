Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vklad-2068665736.html
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада - РИА Новости, 19.01.2026
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада
Если не снять деньги со вклада после завершения срока действия договора, их могут перевести на счет до востребования или отправить на новый депозит. Чем это... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T02:17:00+03:00
2026-01-19T02:17:00+03:00
россия
ирина глушкова
опора
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
https://ria.ru/20260118/vklady-2068560421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина глушкова, опора, экономика
Россия, Ирина Глушкова, ОПОРА, Экономика
Раскрыто, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада

Финансист Глушкова: деньги попадут на депозит, если их не снять в срок со вклада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Если не снять деньги со вклада после завершения срока действия договора, их могут перевести на счет до востребования или отправить на новый депозит. Чем это грозит, агентству "Прайм" рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
Счет до востребования предполагает возможность закрытия в любой момент, и ставка по нему всегда ниже 1% годовых. То есть, вы не получите доход. Автопролонгирование может быть прописано в условиях договора, и далеко не факт, что оно будет самым выгодным. А попытка забрать свои деньги считается досрочным расторжением.
В этом случае банк пересчитает ваши проценты по ставке до востребования. Вы получите свои деньги с минимальным доходом, предупредила Глушкова.
"Пример — вклад на 500 тысяч рублей по 10% годовых на один год. При досрочном закрытии через шесть месяцев вместо 24 657 рублей в виде процентов вы получите всего около 2500 рублей", — заключила она.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Аналитик назвала замену вкладам при снижении доходности
Вчера, 03:18
 
РоссияИрина ГлушковаОПОРАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала