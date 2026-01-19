Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Управление образования Казани поручило администрации школы №18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство, сообщили РИА Новости в управлении.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в мужском туалете школы №18 в Казани появилась видеокамера.

"Управление образования поручило школе до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей: в туалете некоторое время были случаи порчи имущества - разрушение раковин, писсуаров, туалетных кабин и технических шкафов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в туалетах часто появлялся запах от курения. Поэтому администрация школы приняла решение разместить в туалете муляжи видеокамер, дабы воздействовать на нарушителей.