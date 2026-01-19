Рейтинг@Mail.ru
Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете - РИА Новости, 19.01.2026
14:38 19.01.2026
Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете
Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете
Управление образования Казани поручило администрации школы №18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство,... РИА Новости, 19.01.2026
казань
казань, новый год, общество
Казань, Новый год, Общество
Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

РИА Новости: школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

© Фото опубликовано в Telegram-канале Mash Iptash Видеокамера в мужском туалете школы №18 в Казани
Видеокамера в мужском туалете школы №18 в Казани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото опубликовано в Telegram-канале Mash Iptash
Видеокамера в мужском туалете школы №18 в Казани
КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Управление образования Казани поручило администрации школы №18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство, сообщили РИА Новости в управлении.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в мужском туалете школы №18 в Казани появилась видеокамера.
"Управление образования поручило школе до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей: в туалете некоторое время были случаи порчи имущества - разрушение раковин, писсуаров, туалетных кабин и технических шкафов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в туалетах часто появлялся запах от курения. Поэтому администрация школы приняла решение разместить в туалете муляжи видеокамер, дабы воздействовать на нарушителей.
Отмечается, что школа намерена усилить работу по обеспечению сохранности имущества и профилактике правонарушений иными способами, в том числе через воспитательную и разъяснительную работу с обучающимися и их родителями.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД
7 января, 07:37
 
КазаньНовый годОбщество
 
 
