Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

Управление образования Казани поручило администрации школы №18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство,... РИА Новости, 19.01.2026
КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Управление образования Казани поручило администрации школы №18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство, сообщили РИА Новости в управлении.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в мужском туалете школы №18 в Казани
появилась видеокамера.
"Управление образования поручило школе до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей: в туалете некоторое время были случаи порчи имущества - разрушение раковин, писсуаров, туалетных кабин и технических шкафов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в туалетах часто появлялся запах от курения. Поэтому администрация школы приняла решение разместить в туалете муляжи видеокамер, дабы воздействовать на нарушителей.
Отмечается, что школа намерена усилить работу по обеспечению сохранности имущества и профилактике правонарушений иными способами, в том числе через воспитательную и разъяснительную работу с обучающимися и их родителями.