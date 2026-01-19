СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения

На записи видно, как один из грабителей в маске разбивает витрину и достает драгоценности, в том числе корону императрицы Евгении де Монтихо. Затем он помогает сообщнику справиться с другой витриной. Оттуда они тоже забирают украшения, складывают их в сумку и убегают.