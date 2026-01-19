https://ria.ru/20260119/video-2068740972.html
СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения
СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения
Французский телеканал TF1 опубликовал кадры ограбления Лувра с внутренних камер видеонаблюдения. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
франция
париж
лувр
франция
париж
Новые кадры ограбления Лувра
Новые кадры ограбления Лувра
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости.
Французский телеканал TF1
опубликовал кадры ограбления Лувра с внутренних камер видеонаблюдения.
На записи видно, как один из грабителей в маске разбивает витрину и достает драгоценности, в том числе корону императрицы Евгении де Монтихо. Затем он помогает сообщнику справиться с другой витриной. Оттуда они тоже забирают украшения, складывают их в сумку и убегают.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
По делу задержали несколько человек, пятерым из них предъявили обвинения.