СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения
11:47 19.01.2026 (обновлено: 12:28 19.01.2026)
СМИ опубликовали кадры ограбления Лувра с камер видеонаблюдения
в мире
франция
париж
лувр
франция
париж
2026
в мире, франция, париж, лувр
В мире, Франция, Париж, Лувр
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Французский телеканал TF1 опубликовал кадры ограбления Лувра с внутренних камер видеонаблюдения.
На записи видно, как один из грабителей в маске разбивает витрину и достает драгоценности, в том числе корону императрицы Евгении де Монтихо. Затем он помогает сообщнику справиться с другой витриной. Оттуда они тоже забирают украшения, складывают их в сумку и убегают.
Громкое ограбление Лувра произошло 19 октября. Грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти и вернуть в музей. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
По делу задержали несколько человек, пятерым из них предъявили обвинения.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 08:53
 
В миреФранцияПарижЛувр
 
 
