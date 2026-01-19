БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" победит на парламентских выборах, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

"У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией , мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем , и наблюдается все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене", - сказал Орбан в интервью порталу Index

По его словам, понятно, "чего эти великие державы ожидают, если действующее правительство останется у власти: предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества".

"В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России", - отметил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.