Рейтинг@Mail.ru
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vengriya-2068909510.html
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан - РИА Новости, 19.01.2026
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" победит на парламентских выборах, заявил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T22:36:00+03:00
2026-01-19T22:36:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260119/orban-2068831551.html
https://ria.ru/20260119/vengrija-2068899980.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан

Орбан: если Фидес победит на выборах, то Венгрия останется надежным партнером РФ

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" победит на парламентских выборах, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.
"У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем, и наблюдается все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене", - сказал Орбан в интервью порталу Index.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Вчера, 16:14
По его словам, понятно, "чего эти великие державы ожидают, если действующее правительство останется у власти: предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества".
"В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России", - отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Западу трудно "переварить", что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованные отношения с лидерами крупнейших мировых держав - России и США.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии
Вчера, 20:57
 
В миреВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала