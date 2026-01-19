https://ria.ru/20260119/vengriya-2068909510.html
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" победит на парламентских выборах, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.
"У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией
, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем
, и наблюдается все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США
на международной арене", - сказал Орбан
в интервью порталу Index
.
По его словам, понятно, "чего эти великие державы ожидают, если действующее правительство останется у власти: предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества".
"В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России", - отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии
отмечал, что президент России Владимир Путин
всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
заявлял, что Западу трудно "переварить", что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованные отношения с лидерами крупнейших мировых держав - России и США.