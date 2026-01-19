Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии

ПРАГА, 19 янв - РИА Новости. Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран ЕС по Гренландии, поскольку считает это двусторонним делом Дании и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.