Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/vengrija-2068899980.html
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии
Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран ЕС по Гренландии, поскольку считает это двусторонним делом Дании и США, заявил венгерский министр... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:57:00+03:00
2026-01-19T20:57:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
петер сийярто
дональд трамп
евросоюз
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068852528.html
гренландия
дания
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз, венгрия
В мире, Гренландия, Дания, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз, Венгрия
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии

Сийярто: Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 19 янв - РИА Новости. Венгрия не поддержит возможное совместное заявление стран ЕС по Гренландии, поскольку считает это двусторонним делом Дании и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы считаем это двусторонним вопросом, решение которого возможно путем переговоров между двумя сторонами. Я не считаю это вопросом Евросоюза, поэтому вчера на консультации постоянных представителей мы указали, что не считаем необходимым и, следовательно, возможным выпускать совместное заявление ЕС", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Чехии Петром Мацинкой, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
Вчера, 17:35
 
В миреГренландияДанияСШАПетер СийяртоДональд ТрампЕвросоюзВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала