Рейтинг@Mail.ru
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:59 19.01.2026 (обновлено: 23:14 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/valentino-2068910786.html
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани - РИА Новости, 19.01.2026
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани
Киноактриса Софи Лорен выразила соболезнования в связи с кончиной своего друга, итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T22:59:00+03:00
2026-01-19T23:14:00+03:00
культура
рим
ломбардия
франция
валентино гаравани
софи лорен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068897760_0:103:2938:1756_1920x0_80_0_0_5a49399b65ced256b82d7ce78033b097.jpg
https://ria.ru/20260119/italiya-2068896454.html
https://ria.ru/20250911/armani-2041312851.html
https://ria.ru/20260119/garavani-2068894360.html
рим
ломбардия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068897760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c51926867831d815345117cea268eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, ломбардия, франция, валентино гаравани, софи лорен
Культура, Рим, Ломбардия, Франция, Валентино Гаравани, Софи Лорен
Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани

Софи Лорен заявила, что опечалена известием о смерти ее друга Валентино Гаравани

© AP Photo / Matt SaylesВалентино Гаравани
Валентино Гаравани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Matt Sayles
Валентино Гаравани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 19 янв - РИА Новости. Киноактриса Софи Лорен выразила соболезнования в связи с кончиной своего друга, итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани.
Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Похороны стилиста пройдут в столице в пятницу в одной из исторических базилик.
Валентино Гаравани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мелони назвала Валентино Гаравани легендой Италии
Вчера, 20:27
"Дорогой мой Валентино, известие о твоей кончине глубоко опечалило меня. Мы разделили моменты глубокой привязанности и искреннего взаимного уважения. У тебя была добрая душа, богатая человечностью. Ты был другом, и твое искусство и страсть навсегда останутся источником вдохновения. Для меня было честью знать тебя, и я всегда буду хранить тебя в себе", - заявила актриса агентству LaPresse.
Представители мира итальянской моды также выразили соболезнования в связи с кончиной Валентино. Одной из первых на известие о кончине модельера откликнулась Донателла Версаче.
"Мы потеряли настоящего маэстро, которого навсегда запомнят за его искусство… Валентино никогда не будет забыт", - написала она в соцсети.
Семья скончавшегося в прошлом году стилиста Джорджо Армани назвала Валентино мастером грации и элегантности, сообщив, что Армани всегда относился к нему с большим уважением.
"Валентино воплощал в себе совершенство высокой моды, строгость мастерства и уникальное видение моды, основанное на чистых линиях, культовых цветах и ​​абсолютной красоте. Его уход оставляет огромную пустоту", - говорится в их заявлении.
Джоржо Армани - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Италии рассказали о завещаниях Армани
11 сентября 2025, 20:45
Валентино Гаравани родился в 1932 году в городке Вогера в северной области Ломбардия. Моде он обучался во Франции, работая и стажируясь в Париже, после чего вернулся в Италию и в 1960 году вместе с Джанкарло Джамметти основал собственный дом моды в Риме. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.
На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Одними из самых известных его нарядов стало свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она предстала на бракосочетании с Аристотелем Онассисом, и черное платье актрисы Аниты Экберг в сцене ночного купания в фонтане Треви в фильме Феллини "Сладкая жизнь".
Вклад Гаравани в развитие модной индустрии был отмечен многочисленными наградами, а созданный им дом Valentino занял прочное место среди ведущих мировых модных домов. В 1998 году основатели продали модный дом группе HdP, которая, в свою очередь, продала его группе Marzotto в 2002 году. Валентино оставался художественным директором до 2007 года, когда объявил, что оставит мир моды после последнего показа.
Валентино Гаравани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Валентино Гаравани похоронят в пятницу в Риме
Вчера, 20:12
 
КультураРимЛомбардияФранцияВалентино ГараваниСофи Лорен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала