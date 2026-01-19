Софи Лорен выразила соболезнования в связи со смертью Валентино Гаравани

РИМ, 19 янв - РИА Новости. Киноактриса Софи Лорен выразила соболезнования в связи с кончиной своего друга, итальянского модельера и основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани.

Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в Риме в окружении близких. Похороны стилиста пройдут в столице в пятницу в одной из исторических базилик.

"Дорогой мой Валентино, известие о твоей кончине глубоко опечалило меня. Мы разделили моменты глубокой привязанности и искреннего взаимного уважения. У тебя была добрая душа, богатая человечностью. Ты был другом, и твое искусство и страсть навсегда останутся источником вдохновения. Для меня было честью знать тебя, и я всегда буду хранить тебя в себе", - заявила актриса агентству LaPresse.

Представители мира итальянской моды также выразили соболезнования в связи с кончиной Валентино. Одной из первых на известие о кончине модельера откликнулась Донателла Версаче.

"Мы потеряли настоящего маэстро, которого навсегда запомнят за его искусство… Валентино никогда не будет забыт", - написала она в соцсети.

Семья скончавшегося в прошлом году стилиста Джорджо Армани назвала Валентино мастером грации и элегантности, сообщив, что Армани всегда относился к нему с большим уважением.

"Валентино воплощал в себе совершенство высокой моды, строгость мастерства и уникальное видение моды, основанное на чистых линиях, культовых цветах и ​​абсолютной красоте. Его уход оставляет огромную пустоту", - говорится в их заявлении.

Валентино Гаравани родился в 1932 году в городке Вогера в северной области Ломбардия . Моде он обучался во Франции , работая и стажируясь в Париже , после чего вернулся в Италию и в 1960 году вместе с Джанкарло Джамметти основал собственный дом моды в Риме. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.

На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран. Одними из самых известных его нарядов стало свадебное платье Жаклин Кеннеди , в котором она предстала на бракосочетании с Аристотелем Онассисом , и черное платье актрисы Аниты Экберг в сцене ночного купания в фонтане Треви в фильме Феллини "Сладкая жизнь".