03:16 19.01.2026 (обновлено: 11:48 19.01.2026)
Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил почти 620 миллионов рублей
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский городской суд
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд
© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПриговор экс-главе НИИ точных приборов и пособнику провозгласили в суде
Приговор экс-главе НИИ точных приборов и пособнику провозгласили в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Приговор экс-главе НИИ точных приборов и пособнику провозгласили в суде
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Материальный ущерб Министерству обороны России по уголовному делу в отношении экс-главы НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шишанова составил почти 620 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бутырский суд Москвы в 2024 году приговорил Шишанова к пяти годам колонии общего режима, его сообщник Олег Гомозов получил четыре года. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.
"Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки", — указано в документе.
Мосгорсуд в 2025 году смягчил наказание Шишанову до 4,5 года колонии, в остальном, в том числе и в части компенсации, приговор был оставлен без изменений. Защита фигурантов подала кассационные жалобы, однако они были отклонены судом в декабре 2025 года.
Приговором было установлено, что Шишанов при пособничестве Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по государственному контракту секретного характера. Вину фигуранты не признали, указывали, что контракт фактически был исполнен, тяжких последствий из-за их действий не наступило, а причинение ущерба объективно не подтверждено, следует из материалов.
В них также утверждается, что решением Арбитражного суда города Москвы Шишанов был признан банкротом. До этого был наложен арест на его имущество, в том числе денежные средства в общей сумме 12,5 миллиона рублей.
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московский городской суд
 
 
