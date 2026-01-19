Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки - РИА Новости, 19.01.2026
18:58 19.01.2026
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя строительной компании "СК "Интег" Олега Качусова за дачу взятки
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
екатеринбург
свердловская область
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя строительной компании "СК "Интег" Олега Качусова за дачу взятки в общей сумме 10,6 миллиона рублей ради получения муниципальных контрактов, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, Качусов вступил в преступный сговор с муниципальным чиновником, целью которого было "получение преференций по текущему контракту, заключение будущих муниципальных договоров, а также гарантированно ускоренная приемка и оплата выполненных работ". Должностное лицо согласилось оказывать бизнесмену незаконное покровительство за вознаграждение.
"Преступные договоренности касались работ по реконструкции МАОУ "СОШ № 24" и строительства детского сада в микрорайоне Балтым-Парк", - отмечается в сообщении.
Суд установил, что подсудимый передал взятку лично, в нее входили деньги и автомобиль. Общая сумма взятки составила 10,651 миллиона рублей. Качусов признал вину и заключил соглашение со следствием, его дело рассматривалось судом в особом порядке.
"Суд признал Олега Качусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По второму преступлению той же квалификации на основании примечания к статье 291 УК РФ производство прекращено. Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Качусову придется оплатить штраф в размере однократной суммы взятки.
В пресс-службе СК РФ по региону рассказали, что противоправные действия бизнесмена и чиновника, который также был подвергнут уголовному преследованию, были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.
