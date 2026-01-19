https://ria.ru/20260119/ural-2068884790.html
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки
Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя строительной компании "СК "Интег" Олега Качусова за дачу взятки в общей сумме 10,6 миллиона рублей ради получения муниципальных контрактов, сообщает
объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно сообщению, Качусов вступил в преступный сговор с муниципальным чиновником, целью которого было "получение преференций по текущему контракту, заключение будущих муниципальных договоров, а также гарантированно ускоренная приемка и оплата выполненных работ". Должностное лицо согласилось оказывать бизнесмену незаконное покровительство за вознаграждение.
"Преступные договоренности касались работ по реконструкции МАОУ "СОШ № 24" и строительства детского сада в микрорайоне Балтым-Парк", - отмечается в сообщении.
Суд установил, что подсудимый передал взятку лично, в нее входили деньги и автомобиль. Общая сумма взятки составила 10,651 миллиона рублей. Качусов признал вину и заключил соглашение со следствием, его дело рассматривалось судом в особом порядке.
"Суд признал Олега Качусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По второму преступлению той же квалификации на основании примечания к статье 291 УК РФ производство прекращено. Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Качусову придется оплатить штраф в размере однократной суммы взятки.
В пресс-службе СК
РФ по региону рассказали, что противоправные действия бизнесмена и чиновника, который также был подвергнут уголовному преследованию, были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ
России.