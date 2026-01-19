Суд на Урале приговорил бизнесмена к условному сроку за дачу взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя строительной компании "СК "Интег" Олега Качусова за дачу взятки в общей сумме 10,6 миллиона рублей ради получения муниципальных контрактов, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы условно руководителя строительной компании "СК "Интег" Олега Качусова за дачу взятки в общей сумме 10,6 миллиона рублей ради получения муниципальных контрактов, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно сообщению, Качусов вступил в преступный сговор с муниципальным чиновником, целью которого было "получение преференций по текущему контракту, заключение будущих муниципальных договоров, а также гарантированно ускоренная приемка и оплата выполненных работ". Должностное лицо согласилось оказывать бизнесмену незаконное покровительство за вознаграждение.

"Преступные договоренности касались работ по реконструкции МАОУ "СОШ № 24" и строительства детского сада в микрорайоне Балтым-Парк", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что подсудимый передал взятку лично, в нее входили деньги и автомобиль. Общая сумма взятки составила 10,651 миллиона рублей. Качусов признал вину и заключил соглашение со следствием, его дело рассматривалось судом в особом порядке.

"Суд признал Олега Качусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). По второму преступлению той же квалификации на основании примечания к статье 291 УК РФ производство прекращено. Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Качусову придется оплатить штраф в размере однократной суммы взятки.