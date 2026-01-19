Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области насильно мобилизовали священника УПЦ - РИА Новости, 19.01.2026
12:02 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/upts-2068746635.html
В Харьковской области насильно мобилизовали священника УПЦ
В Харьковской области насильно мобилизовали священника УПЦ - РИА Новости, 19.01.2026
В Харьковской области насильно мобилизовали священника УПЦ
Сотрудники военкомата в Харьковской области насильно мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вячеслава Калиниченко, сообщил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:02:00+03:00
2026-01-19T12:02:00+03:00
украина
харьковская область
чугуев
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
верховная рада украины
украина
харьковская область
чугуев
украина, харьковская область, чугуев, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, верховная рада украины
Украина, Харьковская область, Чугуев, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Харьковской области насильно мобилизовали священника УПЦ

Сотрудники харьковского военкомата насильно мобилизовали священника УПЦ

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харьковской области насильно мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Вячеслава Калиниченко, сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ) на своем сайте.
"Восьмого января 2026 года настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Петровка Изюмской епархии иерей Вячеслав Калиниченко был задержан сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Об этом сообщила СПЖ супруга священника", - говорится в публикации.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину на катке
17 января, 11:24
По словам супруги Калиниченко, священника остановил полицейский на блокпосте в городе Чугуев и сопроводил в районный военкомат, где его удерживали более трех суток – до 13 января. 14 января священник позвонил супруге с неизвестного номера и сообщил, что его увозят в учебную часть в Днепропетровск.
Жена священника подала заявления на горячую линию минобороны Украины, а также в областную и военную прокуратуры.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ" несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Священник Павел Кушнирчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
21 февраля 2025, 14:23
 
УкраинаХарьковская областьЧугуевВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
