В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что введенные на Украине бонусы за убийство российских солдат являются терроризмом.