В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 19.01.2026
В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 19.01.2026
В ОП высказались о введении Украиной бонусов за убийство российских солдат

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что введенные на Украине бонусы за убийство российских солдат являются терроризмом.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.
"Система поощрения за убийства - лишний раз подтверждает террористическую суть режима Зеленского, который ненавидит людей и стремится их расчеловечить, заставляя зарабатывать на смерти", - сказал Рогов.
По его словам, плата за убийства – это одно из главных правил террористов.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником
14 января, 17:59
 
