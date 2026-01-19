Рейтинг@Mail.ru
На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 19.01.2026
На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования
На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования
Ликвидирован пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины во главе с начальником группы, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 19.01.2026
На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования

ВС РФ уничтожили пункт управления командования "Восток" ВВС Украины

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ликвидирован пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины во главе с начальником группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Точным ударом уничтожен пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины", - сказал собеседник агентства.
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил
Вчера, 21:35
Украинские ресурсы сообщают о гибели начальника группы передающих радиоустройств радиоцентра информационно-телекоммуникационного узла старшего лейтенанта Максима Малюженко, добавил он.
В задачи подразделения, по словам представителя силовых структур, входит обеспечение связи и управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины.
"Это нам говорит о том, что прилет пришелся по пункту управления воздушными силами Украины", - отметил он.
Это подразделение известно тем, что с начала 2026 года отправляет своих военнослужащих в пехоту на передовую, напомнил собеседник агентства.
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
Вчера, 19:52
 
