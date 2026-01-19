На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ликвидирован пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины во главе с начальником группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Точным ударом уничтожен пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины", - сказал собеседник агентства.

Украинские ресурсы сообщают о гибели начальника группы передающих радиоустройств радиоцентра информационно-телекоммуникационного узла старшего лейтенанта Максима Малюженко, добавил он.

В задачи подразделения, по словам представителя силовых структур, входит обеспечение связи и управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины

"Это нам говорит о том, что прилет пришелся по пункту управления воздушными силами Украины", - отметил он.