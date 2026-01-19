https://ria.ru/20260119/ukraina-2068904746.html
На Украине ВС России уничтожили пункт управления воздушного командования
19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ликвидирован пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины во главе с начальником группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Точным ударом уничтожен пункт управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины", - сказал собеседник агентства.
Украинские ресурсы сообщают о гибели начальника группы передающих радиоустройств радиоцентра информационно-телекоммуникационного узла старшего лейтенанта Максима Малюженко, добавил он.
В задачи подразделения, по словам представителя силовых структур, входит обеспечение связи и управления воздушного командования "Восток" военно-воздушных сил Украины
"Это нам говорит о том, что прилет пришелся по пункту управления воздушными силами Украины", - отметил он.
Это подразделение известно тем, что с начала 2026 года отправляет своих военнослужащих в пехоту на передовую, напомнил собеседник агентства.