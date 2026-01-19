https://ria.ru/20260119/ukraina-2068904434.html
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил
На новом кладбище для военнослужащих ВСУ во Львове стремительно растет число захоронений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.01.2026
