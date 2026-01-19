Рейтинг@Mail.ru
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 19.01.2026
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил - РИА Новости, 19.01.2026
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил
На новом кладбище для военнослужащих ВСУ во Львове стремительно растет число захоронений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
львов
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
украина
львов
украина
в мире, львов, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Украина
На новом кладбище ВСУ во Львове стремительно растет число могил

РИА Новости: на новом военном кладбище во Львове растет число захоронений

Могилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На новом кладбище для военнослужащих ВСУ во Львове стремительно растет число захоронений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее собеседник агентства сообщил РИА Новости, что минобороны Украины передало властям Львова участок площадью в 1,5 гектара для захоронений военных, так как места на старом кладбище закончились.
«
"Всего спустя месяц после открытия, там появились десятки новых могил", - сказал представитель силовых структур.
Он отметил, что в основном там хоронят боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
