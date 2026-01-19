Рейтинг@Mail.ru
19:39 19.01.2026
Партия Порошенко* предложила распустить комиссию Рады по коррупции
Партия Порошенко* предложила распустить комиссию Рады по коррупции
Партия Порошенко* предложила распустить комиссию Рады по коррупции

"Европейская солидарность" хочет досрочно распустить комиссию Рады по коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко*
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко*. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" выступила с инициативой о досрочном роспуске временной следственной комиссии (ВСК) Рады по вопросам коррупции на фоне публичных заявлений антикоррупционеров о политическом давлении со стороны ВСК.
"Инициируем досрочный роспуск ВСК Верховной рады, которая превратилась в инструмент политического давления на антикоррупционные органы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
В партии утверждают, что давление ВСК на антикоррупционные органы является реальной угрозой вмешательства в деятельность данных ведомств и попыткой их дискредитации. По их утверждению, о превышении ВСК полномочий, указанных во время создания комиссии, и использовании ее для политического давления уже публично заявили НАБУ, САП и ВАКС.
Временная следственная комиссии по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах была создана 19 июня 2025 года. Председателем был назначен депутат Сергей Власенко, заместителем – депутат Максим Бужанский.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского
15 января, 08:00
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоСергей ВласенкоМаксим БужанскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Европейская солидарностьВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
