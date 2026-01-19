Партия Порошенко* предложила распустить комиссию Рады по коррупции

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" выступила с инициативой о досрочном роспуске временной следственной комиссии (ВСК) Рады по вопросам коррупции на фоне публичных заявлений антикоррупционеров о политическом давлении со стороны ВСК.