На Украине чиновника задержали за вымогательство

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чиновник учебного центра территориальной обороны в Одесской области на Украине задержан за вымогательство 4 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации, а в случае отказа заплатить угрожал немедленной отправкой на фронт, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Арестован сотрудник учебного центра теробороны... Заместитель командира центра, узнав о проблемах со здоровьем у подчиненного, сообщил его родственнице, что военного могут отправить на боевые задания. Одновременно предложил "альтернативу" — за 4 тысячи долларов пообещал повлиять на командование, чтобы направить мужчину не на фронт, а на военно-врачебную комиссию и лечение, создав условия для фактического уклонения от службы", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным офиса генпрокурора, в случае отказа от передачи денег чиновник грозил немедленной отправкой подчиненного в зону боевых действий. После обращения родственницы военнослужащего к правоохранителям чиновник был арестован, ему предъявили обвинения. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 38,5 тысячи долларов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.