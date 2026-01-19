Рейтинг@Mail.ru
На Украине чиновника задержали за вымогательство - РИА Новости, 19.01.2026
18:44 19.01.2026 (обновлено: 18:49 19.01.2026)
На Украине чиновника задержали за вымогательство
Чиновник учебного центра территориальной обороны в Одесской области на Украине задержан за вымогательство 4 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации, РИА Новости, 19.01.2026
в мире
украина
одесская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
одесская область
в мире, украина, одесская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине чиновника задержали за вымогательство

Чиновник теробороны на Украине угрожал отправить на фронт, требуя $4 тысячи

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чиновник учебного центра территориальной обороны в Одесской области на Украине задержан за вымогательство 4 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации, а в случае отказа заплатить угрожал немедленной отправкой на фронт, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Арестован сотрудник учебного центра теробороны... Заместитель командира центра, узнав о проблемах со здоровьем у подчиненного, сообщил его родственнице, что военного могут отправить на боевые задания. Одновременно предложил "альтернативу" — за 4 тысячи долларов пообещал повлиять на командование, чтобы направить мужчину не на фронт, а на военно-врачебную комиссию и лечение, создав условия для фактического уклонения от службы", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным офиса генпрокурора, в случае отказа от передачи денег чиновник грозил немедленной отправкой подчиненного в зону боевых действий. После обращения родственницы военнослужащего к правоохранителям чиновник был арестован, ему предъявили обвинения. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 38,5 тысячи долларов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
В миреУкраинаОдесская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
