На Украине чиновника задержали за вымогательство

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чиновник учебного центра территориальной обороны в Одесской области на Украине задержан за вымогательство 4 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации, а в случае отказа заплатить угрожал немедленной отправкой на фронт, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Арестован сотрудник учебного центра теробороны... Заместитель командира центра, узнав о проблемах со здоровьем у подчиненного, сообщил его родственнице, что военного могут отправить на боевые задания. Одновременно предложил "альтернативу" — за 4 тысячи долларов пообещал повлиять на командование, чтобы направить мужчину не на фронт, а на военно-врачебную комиссию и лечение, создав условия для фактического уклонения от службы", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По данным офиса генпрокурора, в случае отказа от передачи денег чиновник грозил немедленной отправкой подчиненного в зону боевых действий. После обращения родственницы военнослужащего к правоохранителям чиновник был арестован, ему предъявили обвинения. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 38,5 тысячи долларов.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.