Экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной, заявили в МВФ
Экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной, заявили в МВФ - РИА Новости, 19.01.2026
Экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной, заявили в МВФ
Экономика Украины до сих пор не является полноценной рыночной, несмотря на проводимые в стране реформы, заявила в понедельник директор-распорядитель... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:40:00+03:00
2026-01-19T18:40:00+03:00
2026-01-19T18:43:00+03:00
Глава МВФ Георгиева: экономика Украины остается нерыночной, несмотря на реформы
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Экономика Украины до сих пор не является полноценной рыночной, несмотря на проводимые в стране реформы, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Отвечая на вопрос о риске снижения внимания к Украине
, Георгиева
отметила, что в Европе
сохраняется понимание связи между украинской и европейской безопасностью. Вместе с тем она подчеркнула необходимость продолжения экономических преобразований.
"Мы должны продолжать двигаться вперёд с реформами, которые необходимы стране, потому что Украина не может находиться между рыночной и нерыночной экономикой - ей нужно двигаться к рыночной", - сказала глава МВФ в эфире телеканала Блумберг.
МВФ 26 ноября 2025 года заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Ранее газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.