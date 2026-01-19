https://ria.ru/20260119/ukraina-2068846281.html
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его
Жители Украины во многих регионах отмечают Крещение 19 января, несмотря на решение властей перенести праздник на 6 января по новоюлианскому календарю, сообщает... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
украина
киев
одесса
страна.ua
крещение господне
Украинцы отмечают Крещение 19 января, несмотря на решение властей о переносе