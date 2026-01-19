Рейтинг@Mail.ru
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068846281.html
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его - РИА Новости, 19.01.2026
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его
Жители Украины во многих регионах отмечают Крещение 19 января, несмотря на решение властей перенести праздник на 6 января по новоюлианскому календарю, сообщает... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:12:00+03:00
2026-01-19T17:12:00+03:00
в мире
украина
киев
одесса
страна.ua
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154960/93/1549609356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f71644d78b0fd12ba373a80c25567c8.jpg
https://ria.ru/20260116/kreschenie-gospodne-2062622236.html
украина
киев
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154960/93/1549609356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00b9dde1cc05ef68f0cf4e9e73668f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, одесса, страна.ua, крещение господне
В мире, Украина, Киев, Одесса, Страна.ua, Крещение Господне
На Украины отмечают Крещение, несмотря на решение властей перенести его

Украинцы отмечают Крещение 19 января, несмотря на решение властей о переносе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники крещенских купаний в проруби в Киеве
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Жители Украины во многих регионах отмечают Крещение 19 января, несмотря на решение властей перенести праздник на 6 января по новоюлианскому календарю, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во многих регионах Украины сегодня, даже в сильные морозы, люди отмечают Крещение и окунаются в прорубь. В частности, в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На государственном уровне празднование Крещения на Украине перенесли на 6 января, а сегодня, по старому, отмечает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
Крещение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
16 января, 19:29
 
В миреУкраинаКиевОдессаСтрана.uaКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала