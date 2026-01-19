НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях

Ваганян также сообщил, что суммы средств, которые он лично ежемесячно завозил в СБУ, составляли миллионы долларов, иногда доходило до десяти миллионов. Он заявил, что СБУ фактически управлял Наумов, а Баканов был связным между ним и Владимиром Зеленским.