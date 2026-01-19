https://ria.ru/20260119/ukraina-2068839071.html
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях - РИА Новости, 19.01.2026
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное дело о возможной коррупции в службе безопасности Украины (СБУ) за период работы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:53:00+03:00
2026-01-19T16:53:00+03:00
2026-01-19T16:53:00+03:00
в мире
украина
сербия
иван баканов
владимир зеленский
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
https://ria.ru/20260118/ukraian-2068622459.html
украина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сербия, иван баканов, владимир зеленский, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Сербия, Иван Баканов, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при Наумове и Баканове
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное дело о возможной коррупции в службе безопасности Украины (СБУ) за период работы экс-генерала СБУ Андрея Наумова и экс-председателя СБУ Ивана Баканова, сообщает украинское издание "Зеркало недели
" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что за содействие бизнесу и кадровые назначения давал взятки Ивану Баканову
, когда тот был главой СБУ
, а также другим представителям ведомства. Ваганян заявлял, что сообщал о коррупции в СБУ Зеленскому
, однако, несмотря на обещания, никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.
"Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное делопроизводство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими управленцами службы безопасности Украины", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ваганян заявлял, что Иван Баканов, возглавлявший СБУ, и Андрей Наумов, бывший начальником главного управления внутренней безопасности, сделали из санкций совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины
собственный "бизнес-проект".
Ваганян также сообщил, что суммы средств, которые он лично ежемесячно завозил в СБУ, составляли миллионы долларов, иногда доходило до десяти миллионов. Он заявил, что СБУ фактически управлял Наумов, а Баканов был связным между ним и Владимиром Зеленским.
Как передает "Зеркало недели", несмотря на пребывание за пределами Украины, Ваганян согласился сотрудничать с антикоррупционными органами, давать всю необходимую информацию, а также предоставить доказательства и документы, находящиеся в его распоряжении.
Баканов был отстранен от службы в СБУ в июле 2022 года. Андрей Наумов покинул территорию Украины в 2022 году, впоследствии оказался в Сербии
, которая отказала Украине в его экстрадиции, где также отбыл тюремный срок за отмывание денег. В августе 2024 года по запросу государственного бюро расследований (ГБР) Украины Интерпол
объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова, подозреваемого в незаконном обогащении на 74 тысячи долларов.