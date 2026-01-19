Рейтинг@Mail.ru
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068839071.html
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях - РИА Новости, 19.01.2026
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное дело о возможной коррупции в службе безопасности Украины (СБУ) за период работы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:53:00+03:00
2026-01-19T16:53:00+03:00
в мире
украина
сербия
иван баканов
владимир зеленский
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20251221/umerov-2063637885.html
https://ria.ru/20260118/ukraian-2068622459.html
украина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сербия, иван баканов, владимир зеленский, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Сербия, Иван Баканов, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при прошлых руководителях

НАБУ зарегистрировало дело о коррупции в СБУ при Наумове и Баканове

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное дело о возможной коррупции в службе безопасности Украины (СБУ) за период работы экс-генерала СБУ Андрея Наумова и экс-председателя СБУ Ивана Баканова, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что за содействие бизнесу и кадровые назначения давал взятки Ивану Баканову, когда тот был главой СБУ, а также другим представителям ведомства. Ваганян заявлял, что сообщал о коррупции в СБУ Зеленскому, однако, несмотря на обещания, никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря 2025, 13:54
"Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное делопроизводство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими управленцами службы безопасности Украины", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ваганян заявлял, что Иван Баканов, возглавлявший СБУ, и Андрей Наумов, бывший начальником главного управления внутренней безопасности, сделали из санкций совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины собственный "бизнес-проект".
Ваганян также сообщил, что суммы средств, которые он лично ежемесячно завозил в СБУ, составляли миллионы долларов, иногда доходило до десяти миллионов. Он заявил, что СБУ фактически управлял Наумов, а Баканов был связным между ним и Владимиром Зеленским.
Как передает "Зеркало недели", несмотря на пребывание за пределами Украины, Ваганян согласился сотрудничать с антикоррупционными органами, давать всю необходимую информацию, а также предоставить доказательства и документы, находящиеся в его распоряжении.
Баканов был отстранен от службы в СБУ в июле 2022 года. Андрей Наумов покинул территорию Украины в 2022 году, впоследствии оказался в Сербии, которая отказала Украине в его экстрадиции, где также отбыл тюремный срок за отмывание денег. В августе 2024 года по запросу государственного бюро расследований (ГБР) Украины Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова, подозреваемого в незаконном обогащении на 74 тысячи долларов.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
18 января, 16:31
 
В миреУкраинаСербияИван БакановВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала