От правительства до оппозиции: ситуация на Украине вызвала переполох в ФРГ
Скандал вокруг Юлии Тимошенко показывает, как сильно коррупция укоренилась в политике Украины, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
украина
юлия тимошенко
давид арахамия
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
BZ: обвинение в адрес Тимошенко показало глубокий кризис коррупции на Украине