От правительства до оппозиции: ситуация на Украине вызвала переполох в ФРГ - РИА Новости, 19.01.2026
16:18 19.01.2026
От правительства до оппозиции: ситуация на Украине вызвала переполох в ФРГ
Скандал вокруг Юлии Тимошенко показывает, как сильно коррупция укоренилась в политике Украины, пишет Berliner Zeitung.
От правительства до оппозиции: ситуация на Украине вызвала переполох в ФРГ

BZ: обвинение в адрес Тимошенко показало глубокий кризис коррупции на Украине

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Скандал вокруг Юлии Тимошенко показывает, как сильно коррупция укоренилась в политике Украины, пишет Berliner Zeitung.
«
"Коррупция глубоко укоренилась в украинской политике, от правительства до оппозиции, от президентской администрации до парламентских кабинетов. Кажется, что тот, кто приходит к власти на Украине, почти автоматически становится частью этой системы", — говорится в публикации.
В последние дни на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко обвинила самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
