На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Киева задержан за то, что шантажировал украинскую певицу Елену Тополю, известную как "Алёша" ее интимными видеоматериалами, сообщает полиция Украины.

"Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу... Речь идет о 23-летнем жителе Киева . Он имел в своем распоряжении информацию, способную скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичное пространство, требовал деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Елена в своем профиле в социальной сети Instagram* сообщила, что тот, кто ее шантажировал, уже успел опубликовать в интернете видео интимного характера.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлены обвинения. В настоящее время решается вопрос об избрании киевлянину меры пресечения. Согласно уголовному кодексу Украины , мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.