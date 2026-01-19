Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео
15:36 19.01.2026
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео - РИА Новости, 19.01.2026
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео
Житель Киева задержан за то, что шантажировал украинскую певицу Елену Тополю, известную как "Алёша" ее интимными видеоматериалами, сообщает полиция Украины. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:36:00+03:00
2026-01-19T15:36:00+03:00
На Украине задержали мужчину, шантажировавшего певицу интимными видео

Жителя Киева задержали за шантаж певицы Алеши интимным видео

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Житель Киева задержан за то, что шантажировал украинскую певицу Елену Тополю, известную как "Алёша" ее интимными видеоматериалами, сообщает полиция Украины.
"Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу... Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он имел в своем распоряжении информацию, способную скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичное пространство, требовал деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Елена в своем профиле в социальной сети Instagram* сообщила, что тот, кто ее шантажировал, уже успел опубликовать в интернете видео интимного характера.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлены обвинения. В настоящее время решается вопрос об избрании киевлянину меры пресечения. Согласно уголовному кодексу Украины, мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
