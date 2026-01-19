"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Крупнейшая гидрогенерирующая компания на Украине "Укргидроэнерго" на фоне скандала вокруг коррупции в сфере энергетики застраховала ответственность руководства предприятия на случай ареста, заплатив из бюджетных денег 2,38 миллиона гривен (около 55 тысяч долларов), сообщил украинский проект "Наши деньги".
Премьер Украины Юлия Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний. В частности, речь шла и об "Укргидроэнерго".
"Укргидроэнерго" 31 декабря заказало страхование ответственности высших должностных лиц – гендиректора, председателя и членов наблюдательного совета за 2,38 миллиона гривен… Годовая страховая сумма составляет 126 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов – ред.), страховой тариф – 1,89% от страховой суммы. Если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах упомянутой страховой суммы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.
По информации "Наших денег", расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, обстоятельствами или смягчением последствий причиненного вреда будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тысяч гривен (11,5 тысяч долларов) для каждого отдельного страхового случая.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
