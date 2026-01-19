Рейтинг@Mail.ru
"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068815504.html
"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича
"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича - РИА Новости, 19.01.2026
"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича
Крупнейшая гидрогенерирующая компания на Украине "Укргидроэнерго" на фоне скандала вокруг коррупции в сфере энергетики застраховала ответственность руководства... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:20:00+03:00
2026-01-19T15:20:00+03:00
украина
герман галущенко
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/62/1551106266_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_1bcd5267e91641bbc35d8abe7fba81a2.jpg
https://ria.ru/20260108/mindich-2066851616.html
https://ria.ru/20260118/ukraian-2068622459.html
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068343140.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/62/1551106266_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_e017af604bf1f381b4feadae5dd96716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, герман галущенко, тимур миндич, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, в мире
Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, В мире
"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича

"Укргидроэнерго" застраховало руководство на случай ареста

© Фото : Запорожский городской советДнепрогэс
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Запорожский городской совет
Днепрогэс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Крупнейшая гидрогенерирующая компания на Украине "Укргидроэнерго" на фоне скандала вокруг коррупции в сфере энергетики застраховала ответственность руководства предприятия на случай ареста, заплатив из бюджетных денег 2,38 миллиона гривен (около 55 тысяч долларов), сообщил украинский проект "Наши деньги".
Премьер Украины Юлия Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний. В частности, речь шла и об "Укргидроэнерго".
Здание Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
8 января, 10:37
"Укргидроэнерго" 31 декабря заказало страхование ответственности высших должностных лиц – гендиректора, председателя и членов наблюдательного совета за 2,38 миллиона гривен… Годовая страховая сумма составляет 126 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов – ред.), страховой тариф – 1,89% от страховой суммы. Если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах упомянутой страховой суммы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.
По информации "Наших денег", расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, обстоятельствами или смягчением последствий причиненного вреда будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тысяч гривен (11,5 тысяч долларов) для каждого отдельного страхового случая.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
Вчера, 16:31
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции
16 января, 16:11
 
УкраинаГерман ГалущенкоТимур МиндичСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала