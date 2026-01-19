"Укргидроэнерго" предусмотрело риск ареста руководства после дела Миндича

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Крупнейшая гидрогенерирующая компания на Украине "Укргидроэнерго" на фоне скандала вокруг коррупции в сфере энергетики застраховала ответственность руководства предприятия на случай ареста, заплатив из бюджетных денег 2,38 миллиона гривен (около 55 тысяч долларов), сообщил украинский проект "Наши деньги".

Премьер Украины Юлия Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний. В частности, речь шла и об "Укргидроэнерго".

"Укргидроэнерго" 31 декабря заказало страхование ответственности высших должностных лиц – гендиректора, председателя и членов наблюдательного совета за 2,38 миллиона гривен… Годовая страховая сумма составляет 126 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов – ред.), страховой тариф – 1,89% от страховой суммы. Если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах упомянутой страховой суммы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте проекта.

По информации "Наших денег", расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, обстоятельствами или смягчением последствий причиненного вреда будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тысяч гривен (11,5 тысяч долларов) для каждого отдельного страхового случая.