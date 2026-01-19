Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны - РИА Новости, 19.01.2026
15:00 19.01.2026
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны - РИА Новости, 19.01.2026
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны
Жители Украины раскритиковали и обвинили в лицемерии экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его призыв поддерживать мелкий и средний украинский... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
юрий продан
дтэк
в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, юрий продан, дтэк
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Юрий Продан, ДТЭК
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны

Украинцы раскритиковали Кулебу за призыв поддерживать бизнес, есть в ресторанах

© AP Photo / John Minchillo Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жители Украины раскритиковали и обвинили в лицемерии экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его призыв поддерживать мелкий и средний украинский бизнес, питаясь вне дома, на фоне сложной экономической ситуации и постоянных отключений электроэнергии.
Кулеба в своих соцсетях призвал жителей Украины выпить кофе вне дома, пообедать в ресторане и купить что-нибудь вкусное в киоске. В комментариях к записи украинцы пошутили, что возьмут ради этого кредит, назвали Кулебу лицемером и сказали, что хорошо бы государству заняться поддержкой бизнеса на Украине.
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве
14 декабря 2025, 05:52
"Это такое лицемерие все ваши посты, призывы к людям, от которых вы так далеки... Как будто два разных мира", - написала одна из пользователей под его постом в Instagram*.
"А кто поддержит нас? На что людям обедать в ресторане? За зарплату в 25 тысяч (гривен, или 577 долларов – ред.), когда коммуналка шесть (тысяч гривен, или 138 долларов – ред.)?", - прокомментировала призыв Кулебы пользователь Ирина.
Жители в комментариях также задаются вопросом, когда они сами дождутся поддержки от властей, которые "распоряжаются налогами и помощью". "Супер совет!... Граждане уже на себя взяли все обязательства, и все время им пихают новые", - сетует пользователь соцсети.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Впервые в истории". Кличко выступил с заявлением из-за ситуации в Киеве
17 января, 11:08
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте
7 января, 14:22
 
В мире Украина Россия Дмитрий Кулеба Юрий Продан ДТЭК
 
 
