Чехия не продаст Украине самолеты L-159
19.01.2026
Чехия не продаст Украине самолеты L-159
Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер... РИА Новости, 19.01.2026
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
"Мы пригласили сегодня (в понедельник – ред.) на заседание лидеров правящей коалиции министра обороны Яромира Зуну. Он сообщил нам, что армия нуждается в этих самолетах, поскольку срок их эксплуатации заканчивается лишь в 2040 году. Нет никаких самолетов, стоящих без дела в ангарах, все используются. Так что мы нуждаемся в них", - сказал премьер, добавив, что подобное решение приняло в 2023 году и предыдущее руководство минобороны
В воскресенье президент Чехии Петр Павел
заявил на пресс-конференции, что во время его переговоров на минувшей неделе в Киеве
украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы со скоростными и крупными дронами. Эти самолеты, по словам Павела, являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной
, потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не находили понимания обеими сторонами. Владимир Зеленский
предложил покупку самолетов L-159 Украиной, сообщал Павел.