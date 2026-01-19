Рейтинг@Mail.ru
Чехия не продаст Украине самолеты L-159
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 19.01.2026
Чехия не продаст Украине самолеты L-159
Чехия не продаст Украине самолеты L-159
Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер... РИА Новости, 19.01.2026
Чехия не продаст Украине самолеты L-159

Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине

CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Боевой самолет Aero L-159
Боевой самолет Aero L-159
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald /
Боевой самолет Aero L-159. Архивное фото
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Чехия не продаст самолеты собственного производства L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия, сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
"Мы пригласили сегодня (в понедельник – ред.) на заседание лидеров правящей коалиции министра обороны Яромира Зуну. Он сообщил нам, что армия нуждается в этих самолетах, поскольку срок их эксплуатации заканчивается лишь в 2040 году. Нет никаких самолетов, стоящих без дела в ангарах, все используются. Так что мы нуждаемся в них", - сказал премьер, добавив, что подобное решение приняло в 2023 году и предыдущее руководство минобороны
В воскресенье президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции, что во время его переговоров на минувшей неделе в Киеве украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы со скоростными и крупными дронами. Эти самолеты, по словам Павела, являются предметом переговоров как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной, потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не находили понимания обеими сторонами. Владимир Зеленский предложил покупку самолетов L-159 Украиной, сообщал Павел.
