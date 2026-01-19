Чехия не продаст Украине самолеты L-159

"Мы пригласили сегодня (в понедельник – ред.) на заседание лидеров правящей коалиции министра обороны Яромира Зуну. Он сообщил нам, что армия нуждается в этих самолетах, поскольку срок их эксплуатации заканчивается лишь в 2040 году. Нет никаких самолетов, стоящих без дела в ангарах, все используются. Так что мы нуждаемся в них", - сказал премьер, добавив, что подобное решение приняло в 2023 году и предыдущее руководство минобороны