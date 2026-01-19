Рейтинг@Mail.ru
14:22 19.01.2026
Кличко недоволен работой назначенных Зеленским глав районов Киева
в мире, киев, виталий кличко, владимир зеленский, виктория сюмар, европейская солидарность
В мире, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Виктория Сюмар, Европейская солидарность
© REUTERS / Alina SmutkoВиталий Кличко
© REUTERS / Alina Smutko
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Владимиром Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима.
Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киева. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.
"На совещании с председателями райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон… Дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию!" - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В противном случае он грозится обратиться к Зеленскому, который и назначает глав райадминистраций без согласования с мэром, с требованием принять "кадровые меры". "Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района", - добавил Кличко.
Ранее депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщала, что украинские власти хотят отстранить Кличко от кресла мэра и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
В конце января 2025 года Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
