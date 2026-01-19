Кличко недоволен работой назначенных Зеленским глав районов Киева

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Владимиром Зеленским из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице выразил недовольство работой глав районных администраций, назначенных главой киевского режима.

Зеленский 15 января заявил, что недоволен работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киева . Украинское издание " Страна.ua " писало, что на этом фоне между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр Киева в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров.

"На совещании с председателями райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон… Дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию!" - написал Кличко в своем Telegram-канале.

В противном случае он грозится обратиться к Зеленскому, который и назначает глав райадминистраций без согласования с мэром, с требованием принять "кадровые меры". "Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района", - добавил Кличко.

Ранее депутат Рады от партии " Европейская солидарность Виктория Сюмар сообщала, что украинские власти хотят отстранить Кличко от кресла мэра и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.