Ганчев: украинские власти в Харьковской области украли дизельные генераторы
14:10 19.01.2026
Ганчев: украинские власти в Харьковской области украли дизельные генераторы
в мире
харьковская область
киев
виталий ганчев
харьковская область
киев
в мире, харьковская область, киев, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Киев, Виталий Ганчев
Ганчев: украинские власти в Харьковской области украли дизельные генераторы

Ганчев: подконтрольные Киеву власти Харьковской области украли генераторы

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА,19 янв – РИА Новости. Подконтрольные Киеву власти Харьковской области украли дизельные генераторы, которые были поставлены в регион в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Киевский режим неоднократно демонстрировал полное безразличие к жизням мирных граждан. Его приспешники, засевшие во власти в Харьковской области, точно так же наживаются на бедах людей. Им рассказывают о каких-то мерах по решению энергетического кризиса, а на деле с декабря 2024-го по начало января 2026-го украдены дизельные и бензиновые генераторы, поставленные властям как гуманитарная помощь для населения", - говорит Ганчев на видео, предоставленном журналистам его пресс-службой.
По его словам, из 2,5 тысяч генераторов более 500 штук попали в частные руки, еще почти 90 пропали при перевозке.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине
14 января, 21:11
 
В мире, Харьковская область, Киев, Виталий Ганчев
 
 
