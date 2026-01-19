Ганчев: украинские власти в Харьковской области украли дизельные генераторы

МОСКВА,19 янв – РИА Новости. Подконтрольные Киеву власти Харьковской области украли дизельные генераторы, которые были поставлены в регион в качестве гуманитарной помощи, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, из 2,5 тысяч генераторов более 500 штук попали в частные руки, еще почти 90 пропали при перевозке.