https://ria.ru/20260119/ukraina-2068721970.html
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным - РИА Новости, 19.01.2026
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным
Украина может столкнуться с нехваткой денег для выплаты пенсий и зарплат военным из-за затягивания украинским парламентом принятия законопроектов, необходимых... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:04:00+03:00
2026-01-19T11:04:00+03:00
2026-01-19T11:04:00+03:00
в мире
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068714908.html
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067810366.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным
Гетманцев: Украине может не хватить денег на выплату пенсий и зарплат военным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой денег для выплаты пенсий и зарплат военным из-за затягивания украинским парламентом принятия законопроектов, необходимых для запуска новой программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ), заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Орган управления МВФ
, который должен был бы принять решение об этой программе (о выделении денег – ред.) должен был бы пройти в январе, но в связи с тем, что Рада не приняла необходимые законы, которые нужны для этой программы... сроки перенесены. Не будет… (решения о новой программе – ред.), не будет денег", - сказал Гетманцев
в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
По его словам, из-за этого на Украине
может возникнуть задержка с выплатой пенсий и зарплат военным.
МВФ 26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Ранее газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.