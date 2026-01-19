Рейтинг@Mail.ru
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068721970.html
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным - РИА Новости, 19.01.2026
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным
Украина может столкнуться с нехваткой денег для выплаты пенсий и зарплат военным из-за затягивания украинским парламентом принятия законопроектов, необходимых... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:04:00+03:00
2026-01-19T11:04:00+03:00
в мире
украина
даниил гетманцев
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068714908.html
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067810366.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, даниил гетманцев, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным

Гетманцев: Украине может не хватить денег на выплату пенсий и зарплат военным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой денег для выплаты пенсий и зарплат военным из-за затягивания украинским парламентом принятия законопроектов, необходимых для запуска новой программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ), заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Орган управления МВФ, который должен был бы принять решение об этой программе (о выделении денег – ред.) должен был бы пройти в январе, но в связи с тем, что Рада не приняла необходимые законы, которые нужны для этой программы... сроки перенесены. Не будет… (решения о новой программе – ред.), не будет денег", - сказал Гетманцев в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Ударный дрон Helsing HX-2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний
10:35
По его словам, из-за этого на Украине может возникнуть задержка с выплатой пенсий и зарплат военным.
МВФ 26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Ранее газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК
14 января, 14:12
 
В миреУкраинаДаниил ГетманцевМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала