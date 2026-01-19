В Раде допустили задержку с выплатой пенсий и зарплат военным

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина может столкнуться с нехваткой денег для выплаты пенсий и зарплат военным из-за затягивания украинским парламентом принятия законопроектов, необходимых для запуска новой программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ), заявил в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Орган управления МВФ , который должен был бы принять решение об этой программе (о выделении денег – ред.) должен был бы пройти в январе, но в связи с тем, что Рада не приняла необходимые законы, которые нужны для этой программы... сроки перенесены. Не будет… (решения о новой программе – ред.), не будет денег", - сказал Гетманцев в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.

По его словам, из-за этого на Украине может возникнуть задержка с выплатой пенсий и зарплат военным.

МВФ 26 ноября заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.