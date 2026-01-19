СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украина не стала заказывать дроны у немецкой компании Helsing после провала их испытаний на передовой, передает агентство Украина не стала заказывать дроны у немецкой компании Helsing после провала их испытаний на передовой, передает агентство Bloomberg

"Украина откладывает размещение дополнительных заказов на ударные дроны от Helsing <…> после того, как системы вооружения компании столкнулись с проблемами в ходе испытаний на линии фронта в ходе боевых действий", — говорится в статье со ссылкой на ноябрьскую презентацию, подготовленную немецкими военными для внутриведомственного использования.

Так, ударный дрон HX-2, который испытал 14-й полк ВСУ, с трудом мог взлететь. Кроме того, у аппаратов отсутствовали компоненты ИИ, которые нужны для беспилотного управления.

"Только 25 процентов <…> HX-2 могли быть запущены в ходе испытаний на передовой. <…> На запусках сказались механические проблемы у катапульт для БПЛА", — пишет Вloomberg.

По словам источников агентства, беспилотники также оказались подвержены помехам, из-за которых операторы теряли связь с ними.

Как напоминает Вloomberg, эти дроны оплатила немецкая армия.

В ноябре федеральное ведомство по техническому оснащению и закупкам бундесвера сообщило, что немецкое Минобороны намерено закупить порядка 12 тысяч дронов-камикадзе на 942 миллиона евро. К участию в тендере пригласили компании Stark, Helsing и Rheinmetall. При этом, как стало известно журналу Spiegel, запланированное оснащение бригады бундесвера в Литве новыми дронами к началу 2027-го оказалось под угрозой из-за проблем у всех трех предполагаемых поставщиков.