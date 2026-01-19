Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 19.01.2026 (обновлено: 11:41 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068714908.html
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний
Украина не стала заказывать дроны у немецкой компании Helsing после провала их испытаний на передовой, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:35:00+03:00
2026-01-19T11:41:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2206be121d77e2a1c22f0d4905828b36.jpg
https://ria.ru/20260119/smi-2068707558.html
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068648034.html
https://ria.ru/20251215/postavki-2061372602.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb63c227c109b2fb744a26d7859b87c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Украина не заказывает БПЛА у немецкой компании из-за провала испытаний

Bloomberg: Украина не заказывает БПЛА у компании Helsing из-за провала испытаний

© REUTERS / Friso GentschУдарный дрон Helsing HX-2
Ударный дрон Helsing HX-2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Friso Gentsch
Ударный дрон Helsing HX-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украина не стала заказывать дроны у немецкой компании Helsing после провала их испытаний на передовой, передает агентство Bloomberg.
"Украина откладывает размещение дополнительных заказов на ударные дроны от Helsing <…> после того, как системы вооружения компании столкнулись с проблемами в ходе испытаний на линии фронта в ходе боевых действий", — говорится в статье со ссылкой на ноябрьскую презентацию, подготовленную немецкими военными для внутриведомственного использования.
Военный у здания МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Украина становится все более разобщенной, пишет Pais
10:05
Так, ударный дрон HX-2, который испытал 14-й полк ВСУ, с трудом мог взлететь. Кроме того, у аппаратов отсутствовали компоненты ИИ, которые нужны для беспилотного управления.
"Только 25 процентов <…> HX-2 могли быть запущены в ходе испытаний на передовой. <…> На запусках сказались механические проблемы у катапульт для БПЛА", — пишет Вloomberg.
По словам источников агентства, беспилотники также оказались подвержены помехам, из-за которых операторы теряли связь с ними.
Как напоминает Вloomberg, эти дроны оплатила немецкая армия.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
США и Украина не могут договориться о гарантиях безопасности, cообщает FT
Вчера, 20:26
В ноябре федеральное ведомство по техническому оснащению и закупкам бундесвера сообщило, что немецкое Минобороны намерено закупить порядка 12 тысяч дронов-камикадзе на 942 миллиона евро. К участию в тендере пригласили компании Stark, Helsing и Rheinmetall. При этом, как стало известно журналу Spiegel, запланированное оснащение бригады бундесвера в Литве новыми дронами к началу 2027-го оказалось под угрозой из-за проблем у всех трех предполагаемых поставщиков.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Старье и пустые обещания". Какое оружие Украина получит от Запада
15 декабря 2025, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала