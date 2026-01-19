Рейтинг@Mail.ru
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС
02:11 19.01.2026 (обновлено: 10:23 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068671701.html
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС - РИА Новости, 19.01.2026
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС
Полноценная торговая война ЕС с США серьезно скажется на возможностях поддержки Украины, пишет газета New York Times. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T02:11:00+03:00
2026-01-19T10:23:00+03:00
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068668096.html
https://ria.ru/20260119/makron-2068670078.html
Новости
ru-RU
В мире, Гренландия, США, НАТО, Евросоюз
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС

NYT: торговая война ЕС с Трампом скажется на поддержке Украины

Флаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полноценная торговая война ЕС с США серьезно скажется на возможностях поддержки Украины, пишет газета New York Times.
"Континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе <…> на Украине", — говорится в материале.
По данным издания, несмотря на неопределенность ответных мер со стороны Брюсселя, все больше экспертов склоняются к тому, что ЕС должен ответить Вашингтону силой — нанести удар по торговле.
"Либо мы ведем торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне", — приводятся в материале слова старшего научного сотрудника исследовательского института Bruegel Якоба Функ Киркегора.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В мире, Гренландия, США, НАТО, Евросоюз
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала