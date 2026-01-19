"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Полноценная торговая война ЕС с США серьезно скажется на возможностях поддержки Украины, пишет газета New York Times.
"Континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе <…> на Украине", — говорится в материале.
По данным издания, несмотря на неопределенность ответных мер со стороны Брюсселя, все больше экспертов склоняются к тому, что ЕС должен ответить Вашингтону силой — нанести удар по торговле.
"Либо мы ведем торговую войну, либо оказываемся в настоящей войне", — приводятся в материале слова старшего научного сотрудника исследовательского института Bruegel Якоба Функ Киркегора.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.