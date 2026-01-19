Рейтинг@Mail.ru
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 19.01.2026 (обновлено: 11:42 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068668096.html
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
Молчаливое согласие Евросоюза на принудительную продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T01:04:00+03:00
2026-01-19T11:42:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_464886e03f8c934cf0270284fcfa2560.jpg
https://ria.ru/20260118/es-2068663116.html
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068644766.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068735792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44175288b5f8a5147207739a47b74739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева

Guardian: продажа Гренландии США пошлет Киеву катастрофический сигнал

© REUTERS / Mads Claus RasmussenНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Молчаливое согласие Евросоюза на принудительную продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева, пишет британская газета Guardian.
"Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", — говорится в материале.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией
Вчера, 23:27
Издание отмечает, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, говорит о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.
Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Генсек НАТО побеседовал с Трампом по поводу Гренландии
Вчера, 19:48
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала