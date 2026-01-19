Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено"

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили РИА Новости в турецких властных структурах.

« "Мы получили ряд предложений как от государственного, так и от частного сектора. Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о корректировке отдельных деталей, а не об отмене самой системы.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" привело к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны.

В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".

Любые изменения в системе "все включено" в турецких курортных отелях могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить из-за высокой конкуренции, заявлял РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.