Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено"
Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено" - РИА Новости, 19.01.2026
Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено"
19.01.2026
Турецкий турсектор предложил скорректировать систему "все включено"
РИА Новости: турецкие власти обсуждают изменения в системе все включено в отелях
АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили РИА Новости в турецких властных структурах.
"Мы получили ряд предложений как от государственного, так и от частного сектора. Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о корректировке отдельных деталей, а не об отмене самой системы.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции
Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" привело к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны.
В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".
Любые изменения в системе "все включено" в турецких курортных отелях могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить из-за высокой конкуренции, заявлял РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Анталья завершила 2025 год с рекордными показателями: город посетили 17 122 548 туристов, что на 1,17 процента больше, чем годом ранее. Основной поток при этом обеспечили Россия
, Германия и Великобритания
.