В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя".