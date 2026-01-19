Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается
17:10 19.01.2026
В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается
В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается - РИА Новости, 19.01.2026
В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается
Отмены системы "все включено" в курортных отелях Турции не ожидается, но меню может стать более национальным, сообщили РИА Новости в турецких властных... РИА Новости, 19.01.2026
анталья (провинция), турция, россия, происшествия
Анталья (провинция), Турция, Россия, Происшествия
В Турции заявили, что отмены системы "все включено" в отелях не ожидается

Отмена системы «все включено» в турецких отелях не ожидается

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
понятнАНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Отмены системы "все включено" в курортных отелях Турции не ожидается, но меню может стать более национальным, сообщили РИА Новости в турецких властных структурах.
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя".
"Нет, об отмене этой системы ("всё включено"- ред.) речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов", - заявил собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.
Турецкие отели, работающие по системе "всё включено", должны сделать национальную кухню основой "шведских столов", поскольку именно гастрономия способна стать ключевым элементом культурного и туристического продвижения страны, заявил ранее глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчыоглу.
Любые изменения в системе "всё включено" в курортных отелях Турции могут привести к риску потери российских туристов: сектор не может этого допустить на фоне высокой конкуренции, заявил ранее РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
Российские туристы формируют около четверти рынка турецкой Антальи, сообщала газета Dünya со ссылкой на представителя турсектора, гендиректора Cornelia Diamond Golf Spa Resort Зафера Алкая.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Анталья завершила 2025 год с рекордными показателями: город посетили 17 122 548 туристов, что на 1,17% больше, чем годом ранее. Основной поток, по его словам, обеспечили Россия, Германия и Великобритания.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
 
Анталья (провинция)ТурцияРоссияПроисшествия
 
 
