Турция продолжает контакты с Россией и Украиной, сообщил источник

АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.