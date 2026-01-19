Турция продолжает контакты с Россией и Украиной, сообщил источник

АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы продолжаем контакты в рамках нашей посреднической роли. Окно возможностей для переговоров сохраняется", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В Турции рассказали, почему Запад дистанцируется от Украины
15 января, 13:59