АТОР отметила низкий турпоток в Россию из Европы после 19-го пакета санкций

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейцы до 19-го пакета санкций ЕС ездили в Россию, формировались предпосылки к росту спроса, но после введения ограничений для иностранных операторов турпоток практически иссяк, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.