АТОР отметила низкий турпоток в Россию из Европы после 19-го пакета санкций - РИА Новости, 19.01.2026
Туризм
 
04:27 19.01.2026
АТОР отметила низкий турпоток в Россию из Европы после 19-го пакета санкций
АТОР отметила низкий турпоток в Россию из Европы после 19-го пакета санкций
АТОР отметила низкий турпоток в Россию из Европы после 19-го пакета санкций

Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейцы до 19-го пакета санкций ЕС ездили в Россию, формировались предпосылки к росту спроса, но после введения ограничений для иностранных операторов турпоток практически иссяк, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"До последнего пакета санкций, до 19-го пакета санкций мы могли говорить, что у нас есть предпосылки даже к росту спроса. Но после 19-го пакета санкций, где вводится уголовная ответственность для иностранных туроператоров за реализацию любых туристических услуг в России, можно констатировать, что иностранный турпоток из стран Европы практически иссяк, сошел на нет", - сказала Ломидзе.
Она отметила, что в числе стран, граждане которых активно посещали Россию, была Германия. "Конечно, можно предположить, что это наши бывшие граждане, которые привозят детей или семью, чтобы показать историческую родину, познакомить с родственниками", - сказала глава АТОР.
ЕС в октябре 2025 года принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Комментируя это решение, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Турпоток из Саудовской Аравии может увеличиться в 2-3 раза, сообщила АТОР
1 декабря 2025, 12:07
 
ТуризмРоссияЕвропаГерманияДмитрий ЧернышенкоМайя ЛомидзеЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
